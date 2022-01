Senador democrata Manchin reafirma oposição a pacote de US$ 2 tri de seu partido

04/01/2022 | 20:03



O senador democrata Joe Manchin afirmou nesta terça-feira, 4, que sua oposição ao pacote de iniciativas sociais e ambientais de cerca de US$ 2 trilhões do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua intacta, já que os líderes do partido disseram que o trabalho na medida estava suspenso pelo menos até o final deste mês.

Manchin disse a repórteres que atualmente não está negociando com a Casa Branca sobre o impasse, mas não descartou a continuação das negociações. O senador, que foi o principal obstáculo de seu partido ao longo de meses de negociações, surpreendeu e irritou os líderes partidários antes do Natal, dizendo que não poderia apoiar a legislação conforme redigida. "Sinto-me tão fortemente (contra) hoje quanto antes", disse Manchin em seus primeiros comentários extensos desde o anúncio de sua oposição em 19 de dezembro. Ele citou preocupações sobre o impacto da medida sobre a inflação e os déficits federais, críticas que outros democratas consideraram infundadas.

Os comentários de Manchin nesta terça-feira, junto com as concessões dos líderes de que o projeto de lei está em banho-maria por enquanto, sugeriram que o destino da legislação permanece em dúvida à medida que o calendário se aproxima cada vez mais das eleições parlamentares de novembro. Os democratas precisariam de todos os seus votos no Senado empatado para fazer avançar a medida contra a oposição republicana unânime. Uma versão do pacote já passou pela Câmara dos Representantes. Provavelmente será demorado chegar a um acordo sobre uma medida reformulada entre os progressistas e moderados do partido, que ficaram mais desconfiados uns dos outros à medida que as negociações avançavam.

Manchin disse que o projeto é muito caro e quer reduzir o número de propostas na medida abrangente. Atualmente, o projeto reforçaria os serviços familiares, saúde, mudança climática e outros programas, e é principalmente pago com impostos mais altos sobre as empresas ricas e grandes. Um dos alvos do senador é a extensão do projeto de lei de um crédito tributário infantil reforçado, uma meta principal para muitos democratas, que incluiu cheques mensais expirados recentemente de até US$ 300 para milhões de destinatários. Manchin disse na terça-feira que deseja que o benefício, que os desempregados podem receber atualmente, seja reduzido para ajudar apenas os que têm empregos.

Biden quer "absolutamente" chegar a um acordo sobre o projeto com Manchin e outros legisladores, disse a secretário de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, a repórteres nesta terça-feira. Ela disse que estender o crédito tributário infantil aprimorado era uma prioridade, acrescentando: "Vamos lutar por isso". O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que a Câmara se concentrará no início deste mês na legislação de direitos de voto, outra prioridade democrata. Ele disse que planeja realizar votações sobre essa questão até 17 de janeiro.