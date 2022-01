Kassab descarta apoio a Tarcísio em SP e diz que PSD terá candidato ao governo

04/01/2022 | 16:33



O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, descartou qualquer possibilidade de seu partido apoiar a candidatura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para o governo de São Paulo. Aliados do ministro e políticos bolsonaristas vinham tentando fazer essa aproximação, mas Kassab disse que "é zero a chance de isso acontecer".

"Não há chance de apoiá-lo porque vamos ter candidato próprio à Presidência e o Tarcísio está com o Bolsonaro", afirmou o presidente do PSD ao Estadão.

Kassab garantiu que o PSD também lançará candidato próprio ao governo de São Paulo, mesmo depois de não terem dado certo as negociações para que Geraldo Alckmin se filiasse ao partido para concorrer ao cargo. O ex-governador negocia sua entrada no PSB para, possivelmente, ser candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva. Sem um plano B definido, a ideia é tentar encontrar um nome que tenha experiência mas, ao mesmo tempo, represente algo novo na política.

"O PSD terá candidato próprio em São Paulo. Vamos procurar um candidato com perfil de novo, mas que tenha experiência em alguma missão na qual foi bem sucedido. Vamos buscar esse nome entre alguém que foi ministro, que foi prefeito de grandes cidades", observou Kassab.

A perspectiva é de que essa escolha possa ser definida até o fim do mês.

"Vamos fazer um levantamento. Até final de janeiro a gente tem o nome. Será alguém que não largue do zero. Alguém que tenha na sua base, no seu setor, na sua região, uma realização inconteste de boa gestão e que seja referência no campo moral. Nós vamos achar e aí vai largar bem", disse o ex-prefeito de São Paulo.