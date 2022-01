Kayky Brito surpreende a web após provar leite materno: Sabor de sorvete de coco

04/01/2022 | 15:10



No dia 7 de dezembro, o filho de Kayky Brito e Tamara Dalcanale, Kael, nasceu. Desde então, o ator derrete o coração de seus seguidores postando fotos super fofas com o pequeno.

Na última segunda-feira, dia 3, Kayky decidiu experimentar leite materno e compartilhou a aventura através de seu feed do Instagram. De acordo com ele, a ideia surgiu após pesquisar e descobrir que esse leite o melhor alimento do mundo. Na legenda, ele escreveu:

A pauta é: Tomando leite materno. Mamães e papais online. Se errei me avisem.

Depois de ter tomado todo o conteúdo do saquinho, o ator disse que achou gostoso e concluiu que a única diferença entre os leites é o sabor:

Eu fui com muita sede ao pote! Mas.... Sabor de sorvete de coco.