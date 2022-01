Nelson Rubens é extrajudicialmente notificado após expor nude de MC Mirella

04/01/2022 | 15:10



OK, OK. Por essa Nelson Rubens não esperava! Logo depois de compartilhar no perfil do Twitter um vídeo de MC Mirella tomando banho, completamente nua, o apresentador foi extrajudicialmente notificado por fazer piada da situação. Tudo começou quando a artista postou por engano o registro e apagou imediatamente. No entanto, o contratado da RedeTV não só repostou como também continuou fazendo comentários sobre o corpo da cantora.

Diante do caso, a advogada de Mirella, Adélia Soares, tomou as providencias e revelou que o Boletim de Ocorrência cabível contra Nelson já foi devidamente lavrado:

Nota de esclarecimento: Devido ao ocorrido na data de ontem (03/01/2021), por toda a exposição ilícita de imagens de nudez de nossa cliente, Mirella Sierra Fernandez, necessário se faz esclarecer que a exposição, sem autorização, de vídeo íntimo no perfil de Nelson Rubens (@nelsonrubenstv), é crime, devidamente tipificado na Lei 13.718 de 25 de setembro de 2018, cuja pena equivale a até cinco anos de prisão. Além da notificação extrajudicial, o Boletim de Ocorrência cabível ao caso já foi devidamente lavrado, com intuito de responsabilizar criminalmente o autor da postagem pelo delito cometido. Não obstante, uma ação de indenização por danos morais, em decorrência de uso indevido de imagem será ajuizada, para que o responsável, Nelson Rubens, seja incumbido o m?Na medida do possível está bem, está recebendo muito apoio das mulheres e dos fãs isso de certa forma consola diante de uma situação como essa.

