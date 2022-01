Mauá FC vence dérbi da cidade contra o Grêmio Mauaense pela Copinha

Do Diário do Grande ABC



04/01/2022 | 14:58



O Mauá FC estreou com vitória sobre o Grêmio Mauaense no dérbi da cidade pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Índio não só superou a Locomotiva como as más condições do gramado do Estádio Pedro Benedetti, muito castigado pelo temporal desta terça-feira quanto pelas chuvas que se acumulam nos últimos dias.

O Grêmio Mauaense saiu na frente do placar. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, após falta cobrada em direção da área, Lucas Santos cabeceou para o meio da área e Guelo, também de cabeça, mandou no canto; a bola ainda acertou o pé da trave antes de entrar: 1 a 0.

O empate, no entanto, veio logo que o jogo reiniciou. Rickelme cobrou falta em direção da área, o goleiro Kauê saiu mal e Beijinho desviou para as redes: 1 a 1. E a virada do Mauá FC veio logo aos 12 minutos. Após nova infração batida para a área, a bola acertou o braço do defensor do Mauaense: pênalti convertido por Rickelme: 2 a 1.

Daí em diante os times bem que tentaram encontrar as redes novamente, mas as poças e as más condições do campo prejudicaram os dois lados - aliás, a pista de atletismo ao redor do campo se transformou num misto de lama e água. Assim, melhor para o Índio, que somou os três primeiros pontos pelo Grupo 27.