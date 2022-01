Equipe Ambiental de Ribeirão Pires resgata cobra de duas cabeças

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/01/2022 | 14:59



A Secretária de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem Estar Animal, realizou na segunda-feira (03), o resgate de uma “cobra de duas cabeças”, no Jardim Mirante. Apesar do nome, o animal não é uma serpente e se trata de um réptil chamado de anfisbena ou anfisbênia.

A cobra foi encontrada próxima à casa de um munícipe e levada aos cuidados do departamento. “Animais como esses podem ser bem comuns em períodos de chuva como esse que estamos passando agora”, explicou o dirigente do departamento, Marcus Leap.

Anfisbênia - Mais conhecido como cobra de duas cabeças ou cobra-cega, o animal costuma ficar debaixo da terra e se alimenta de minhocas e insetos. Não possuem veneno e não têm hábitos agressivos, podendo atacar apenas quando se sentirem ameaçadas.