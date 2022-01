Pocah explica repentina perda de peso: Emagreci bastante após pegar a gripe Influenza

04/01/2022 | 14:11



Na última segunda-feira, dia 3, a cantora Pocah abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e respondeu dúvidas dos seguidores. Segundo o jornal Correio Braziliense, a artista contou que o motivo de seu rápido emagrecimento foi ter sofrido de falta de apetite após contrair o vírus Influenza.

Emagreci bastante após pegar a gripe Influenza. Meu apetite está voltando agora, após semanas, e já estou recuperando meu peso.

Ela também compartilhou fotos de biquíni e desabafou sobre os comentários negativos que vem recebendo sobre o corpo. Apesar de tudo, se mantém confiante com a aparência e prometeu se dedicar à academia neste ano.

Recebo vários comentários perguntando por que estou tão magra, se estou doente, que a perna está fina demais... Confesso que não gosto de emagrecer assim, e receber comentários falando negativamente do meu corpo não é nada legal, ninguém gosta. Mas ainda me sinto uma grande gostosa. 2022 está aí, e eu mais um ano tentando ser fitness. Me desejem sorte.