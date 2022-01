Príncipe Andrew pode perder título de Duque de York por conta de abuso sexual

04/01/2022 | 14:10



Ao que parece, o ano não começou muito bem para alguns membros da família real! Isso porque os advogados do príncipe Andrew voltaram aos tribunais para tentarem um acordo que encerre o processo de abuso sexual envolvendo o terceiro filho da Rainha Elizabeth II.

De acordo com o Daily Mail, caso Andrew seja declarado culpado, o Duque de York pode até perder o título e corre o risco de renunciar o vínculo com instituições de caridade. Tudo porque Virgina Giuffre, de 38 anos de idade, acusou o príncipe de tê-la abusado sexualmente quando tinha 17 anos.

A moça ainda alegou que Jeffrey Epstein a traficou para Andrew e outros homens, forçando a fazer sexo. De acordo com o documento divulgado na última segunda-feira, dia 3, em 2009 Epstein pagou a Giuffre 500 mil dólares, cerca de dois milhões de reais, para desistir do caso. Ainda segundo o jornal, na cópia do processo, o nome do Duque não aparece explicitamente. No entanto, o advogado da suposta vítima, David Boies, divulgou um comunicado dizendo que o tal acordo judicial é irrelevante para sua acusação contra Andrew.

Ele não poderia ter sido um réu em potencial no caso encerrado contra Jeffrey Epstein porque ele não estava sujeito à jurisdição na Flórida e porque o caso da Flórida envolvia reivindicações federais das quais ele não fazia parte. Por último, o motivo pelo qual buscamos que o acordo se tornasse público foi para refutar as alegações feitas pela campanha de relações públicas do Príncipe Andrew, argumentou o advogado.

Por outro lado, a defesa do filho da rainha preferiu não se pronunciar. Vale lembrar que toda a polêmica tem manchado sua imagem e, por conta disso, ele está afastado das obrigações reais desde 2019. Eita!