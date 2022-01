Anitta assina contrato internacional com Sony Music Publishing: Estou super entusiasmada

04/01/2022 | 14:10



Logo após estrelar na festa de Ano Novo da cantora Miley Cyrus, nos Estados Unidos, Anitta deu mais um passo rumo à carreira internacional e assinou um contrato de administração editorial global com a Sony Music Publishing. A novidade foi anunciada nas redes sociais da empresa na última segunda-feira, dia 3.

Na publicação do Instagram da empresa, a cantora comentou a mais nova conquista.

Estou super entusiasmada em juntar-me à família Sony Music Publishing e ansiosa para continuar promovendo minha música em escala global, com grandes expectativas em relação aos resultados dessa nova parceria!

Em seguida, Aloysio Reis, executivo da Sony no Brasil, deixou os seus elogios à estrela:

Anitta rompe barreiras, vence todas as resistências e domina plateias cada vez maiores com sua música carregada de espontaneidade. Suas canções não respeitam fronteiras. É um grande privilégio para todos nós na Sony Music Publishing poder ajudá-la a escrever as próximas páginas dessa linda história.

Com quatro discos de estúdio, hits compostos em inglês e espanhol, bem como diversas parcerias com artistas internacionais, a artista coleciona fãs ao redor do globo e o novo contrato deve impulsionar ainda mais a carreira. A canção Girl from Rio ultrapassa 100 milhões de streams e conquistou os Estados Unidos atingindo o Top 40 das rádios norte-americanas. Além disso, Anitta conta com seis indicações ao Grammy Latino, seis prêmios do MTV EMA e fez história ao tornar-se a primeira brasileira a atuar no MTV Video Music Awards. Para 2022, a artista já está confirmada para se apresentar no Lollapalooza Paris.