Repórter do SBT teve na verdade cinco paradas cardíacas, saiba mais!

04/01/2022 | 13:11



Rafael Silva que é repórter da TV Alterosa, afiliada do SBT no Sul de Minas, acabou dando um susto em todo mundo ao ter um mal súbito e desmaiar ao vivo durante a última segunda-feira, dia 3.

Segundo informações do Metrópoles, o repórter foi socorrido rapidamente e levado a um hospital onda está internado atualmente na UTI. Já de acordo com o EXTRA, no caminho para o hospital, Rafael sofreu cerca de cinco paradas cardíacas.

Ele está reagindo ao tratamento e está se movimentando com as mãos e os pés. Isso é bom, segundo os médicos. Apesar da angústia, trago esta notícia com alegria. Ainda não sabemos o que aconteceu com o Rafael, revelou uma fonte próxima ao jornalista.

Estamos torcendo para que ele se recupere logo e volte à vida normalmente após todo esse susto.