Mãe de Saulo e Sarah Poncio é vista em clínica psiquiátrica

Simone Poncio que é mãe de Saulo e Sarah Poncio está passando por uma depressão muito grande e grave, segundo informações de Léo Dias, do Metrópoles, que teve início após a última separação com Márcio Poncio, em setembro do ano passado.

De acordo com o jornalista as informações que eles receberam de fontes próximas era de que a ex-esposa do pastor estava acompanhada com a filha, Sarah Poncio e foi fotografada com uma mala de roupas no colo, além de uma bolsa com seus pertences - dando a entender que ficaria internada na clínca, mas logo em seguida foi apurado que ela estava passando apenas por uma consulta com seu médico.

Lembrando que essa não é a primeira vez que o casal se separa e segundo Léo Dias, outro motivo que estava influenciando o seu estado mental é a quantidade de brigar de sua família.