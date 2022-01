Mateus Verdelho explica motivo de não reagir a xingamentos que ouviu durante parto de Shantal

04/01/2022 | 13:11



Como você vem acompanhando, Shantal Verdelho foi publicamente falar sobre o caso de violência obstétrica que sofreu durante o parto de sua filha, Domenica, em setembro do ano passado.

O marido da influenciadora, Mateus Verdelho, revelou em seu depoimento para a polícia ele comentou que ouviu alguns xingamentos do médico Renato Kalil Filho à sua esposa na hora do parto, mas que não reagiu porque estava focado no bem-estar dela e do bebê.

Quem teve acesso ao depoimento do modelo foi a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que revelou que Mateus Verdelho diz também que o obstetra o chamou para dar uma olhada nas partes íntimas de sua esposa e em seguida comentou o tanto que rasgou.

O modelo afirmou que o comentário teria sido super machista, mas que na hora da loucura do parto, ele nem deu tanta importância e que eles só perceberam tudo isso após ver o vídeo completo do nascimento e ficaram simplesmente chocados.

Segundo a coluna, o advogado que defende o médico diz que ainda não teve acesso ao inquérito e afirma que o parto de Shantal ocorreu sem qualquer intercorrência.