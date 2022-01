Após acertar 16 quinas na loteria, ex-BBB Paulinha Leite revela como quer gastar o dinheiro: Meu maior sonho é ser mãe

04/01/2022 | 13:11



A ex-participante do BBB11 Paulinha Leite compartilhou os seus planos para o dinheiro que recebeu da Mega da Virada. Ela provou que a sorte está ao seu favor ao acertar 16 quinas no jogo através de bolões, e faturar 50 mil e 861 reais em cada. Ao todo, a loira soma 54 vitórias na Loteria.

Em entrevista ao jornal Extra, ela contou que gosta de todos os tipos jogos de azar e que ano passado, durante sua viagem de férias para Cancun, no México, tirou a sorte grande.

- Ganhei 7 mil dólares no cassino. Fora isso, já ganhei também em corrida de cavalo. Mas gosto mesmo e me dou bem no que posso escolher os números.

Com isso, tem como próximo destino a capital mundial das apostas, Las Vegas, nos Estados Unidos.

- Tinha planejado para ir ano passado, mas veio a pandemia. Ainda está no plano.

Em seguida, compartilhou como pretende usar o dinheiro obtido para realizar um sonho pessoal:

- Meu maior sonho é ser mãe. Tenho essa vontade desde pequena. E vou fazer minha inseminação, que sempre foi a minha meta.

Solteira, a ex-BBB já marcou a data para janeiro de 2023 e não está nem um pouco preocupada em encontrar um homem para entrar na futura família.

- Estou solteira e feliz. E focada na minha vida profissional. Minha vontade é mesmo ter um filho sozinha. Não estou procurando ninguém. Vai ser só se Deus quiser, porque eu não quero.