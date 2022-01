Princesa Charlotte é proibida de ter melhores amigos na escola

04/01/2022 | 12:10



Parece que o círculo de amizade da Princesa Charlotte vai ter que ser um pouco mais restrito. Pois é, segundo informações do jornal britânico Daily Star a filha de Kate Middleton e Principe William é proibida de ter uma melhor ou um melhor amigo em sua escola.

Segundo a publicação, os diretores responsáveis pela Thomas's School Batersea, escola onde a pequena de seis anos de idade estuda, impediram que ela e todos os seus alunos tenham melhores amigos com o objetivo de fazer com que todos os estudantes interajam entre si, sem excluir ninguém.

Há a política, por exemplo, de só permitir convites para festas de aniversário se todos os coleguinhas da sala forem convidados. Há avisos por todos os lados no colégio pedindo que as crianças sejam gentis umas com as outras. Eles não encorajam que ninguém tenha um único melhor amigo, revelou uma fonte ao jornal.

Caso você não saiba, a presença da Princesa Charlotte na escola custa cerca de 138 mil reais por ano ao fundos de Kate e William. Lembrando que eles gastam o mesmo valor com a presença do Príncipe George, de oito anos de idade, na mesma instituição. Ainda existe uma expectativa que o Príncipe Louis passe a ir à mesma escola que os irmãos a partir do mês de abril, quando completará os seus quatro anos de idade.