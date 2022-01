Tristan Thompson assume paternidade e pede perdão para Khloé Kardashian

04/01/2022 | 11:11



Alerta de fofoca quentinha! Tristan Thompson apareceu na noite da última segunda-feira, dia 3, em seus Stories para fazer um desabafo e confirmou por meio de um teste de paternidade que é sim pai de um menino com Maralee Nichols;

Os resultados dos testes de paternidade revelam que tive um filho com Maralee Nichols. Assumo total a responsabilidade pelas minhas ações.

Pelas publicações do astro da NBA, ele pretende agora criar o garoto de uma forma bem mais amigável com a mãe do mesmo. E antes de terminar a mensagem, Thompson aproveitou para fazer um breve pedido de desculpas e citou até Khloé Kardashian.

Não merece isso. Não merece a dor e humilhação que pela qual te fiz passar. Não merece a maneira como te tratei ao longo dos anos. Tenho o maior respeito por ti e amor por ti. Independentemente do que possa pensar. Mais uma vez, sinto muito!

Vixe!