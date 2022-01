Dias após o irmão gêmeo Grichka, morre Igor Bogdanoff aos 72 anos de idade

04/01/2022 | 11:11



Morreu aos 72 anos de idade o astro de TV frânces Igor Bogdanoff no dia 3 de janeiro, poucos dias após a morte de seu irmão gêmeo, Grichka. Segundo o jornal The Sun, os dois estavam com Covid-19 e o apresentador, conhecido por sua personalidade e aparência excêntricas, deixa seis filhos. A notícia do falecimento foi divulgada através de um comunicado da família ao veículo norte-americano.

Em paz e amor, cercado por seus filhos e sua família, Igor Bogdanoff partiu para a luz na segunda-feira, 3 de janeiro de 2022.

O irmão, Grichka, havia sido internado em 18 de dezembro após complicações da Covid-19 e morreu em 28 de dezembro. Fontes próximas afirmaram ao jornal francês Le Monde que os gêmeos não se vacinaram contra o vírus. Contudo, a informação ainda não foi confirmada pela família.

Na França, a dupla era conhecida pela carreira na TV, apresentando a série de ficção científica Temps X nos anos 1980 e, posteriormente, Rayons X.