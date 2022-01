Vinicius Junior volta a testar negativo para covid-19 e reforçará Real no sábado

04/01/2022 | 11:00



O atacante Vinicius Junior voltou a testar negativo para a covid-19, desta vez em um exame PCR solicitado pela LaLiga - entidade que organiza o Campeonato Espanhol - e divulgado nesta terça-feira, dois dias após o brasileiro ter tido o mesmo resultado em um teste realizado pelo Real Madrid.

Com isso, embora o jogador esteja liberado para voltar a defender a equipe nesta quarta-feira contra o Alcoyano, pela Copa do Rei, o técnico italiano Carlo Ancelotti antecipou que só voltará a escalá-lo no sábado contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

Vinicius Junior testou positivo para a covid-19 no último dia 29 ao retornar do recesso de Natal, que passou em Miami, nos Estados Unidos. Após ficar de fora do primeiro jogo do Real Madrid em 2022, no último domingo contra o Getafe (derrota por 1 a 0), o brasileiro foi novamente avaliado em um exame PCR pelo clube madrilenho no mesmo dia da partida e o resultado deu negativo.

Com o segundo teste negativo, desta vez chancelado pela LaLiga, e depois de cumprir um protocolo de afastamento de sete dias, o atacante estaria liberado para atuar pelo Real Madrid nesta quarta-feira, mas, segundo Ancelotti, só voltará à equipe no sábado.

"Vinicius voltará amanhã (quarta-feira) a treinar, depois de respeitar o protocolo que precisava cumprir após testar positivo. Ele não vai viajar (para o duelo com o Alcoyano), vai ficar aqui treinando para estar pronto para o jogo contra o Valencia", afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta terça.