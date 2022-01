Otan terá reunião ministerial sobre Ucrânia, em momento de tensão com Rússia

04/01/2022 | 10:27



A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta terça-feira (4) que realizará uma reunião virtual de ministros das Relações Exteriores de seus 30 membros, nesta semana, para avaliar a situação na Ucrânia e as conversas previstas com a Rússia. O encontro extraordinário dos integrantes do grupo começará na sexta-feira, 7, em uma semana de diplomacia intensa diante do reforço militar russo nas fronteiras da Ucrânia e de tentativas de reduzir as tensões entre Estados Unidos e Moscou. O presidente americano, Joe Biden, advertiu o presidente russo, Vladimir Putin, de que Washington pode impor sanções caso haja uma ação militar contra a Ucrânia. Putin respondeu que esse passo poderia levar a uma ruptura completa dos laços bilaterais. Fonte: Associated Press.