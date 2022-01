Atriz Georgiana Góes dá à luz Flor depois de 17 horas de parto: Um ano novo de vida nova pra todos nós

04/01/2022 | 10:11



O fim do ano foi ainda mais especial para Georgiana Góes e o marido, o engenheiro florestal João Portella. Isso porque no dia 26 de dezembro os dois se tornaram papais! A atriz deu à luz sua primeira filha, Flor, mas só compartilhou a novidade com os fãs e seguidores do Instagram na última segunda-feira, dia 3.

Com duas fotos, uma dela com a pequena e outra da família reunida, a atriz falou sobre o momento marcante e revelou que ficou 17 horas em trabalho de parto:

Flor chegou! Dia 26 de dezembro e aqui é réveillon desde então! Votos de amor renovados, esperança, comprometimento com um mundo melhor, desejo de ter saúde acima de tudo, de manter a alegria, a serenidade, a sabedoria, a fluidez, a sorte e a capacidade de agradecer e celebrar sempre! Que seja um ano novo de vida nova pra todos nós! Agradeço a todos os anjos, orixás e forças que nos ajudaram a atravessar esse portal! Principalmente meu amor, meu companheiro e meu parceiro durante todos os dias da gestação e em cada minuto das 17 horas de trabalho de parto que estivemos de mãos dadas. Te amo @joao_portella_agroecologia nosso encontro gerou nossa sagrada família, também celebrada nesse domingo 26! Meu coração também agradece a super dra contorcionista @anafialho.obstare e sua equipe incrível, a maga @didaschneider, a bruxinha das agulhas @vera_martau, a cuidadosa @andreacagy, ao sensível olhar de @camilanevesfotografia que me deixaram confortáveis para ser bicho e virar mãe. Também agradeço a todos os profissionais que tive a honra de trocar e aprender durante a gestação: ao monstro @rossottipersonal que me fortaleceu, @valeria_mauriz que ganhei de presente da mana @caiapitanga, @toni6388 que me inspirou a fluidez do movimento assim como @dancacomtemperonosagrado , @yogaparaoparto que me ensinou os apoios com meu companheiro, @lubritesartyoga tem você nisso tudo aqui também, @joy_espelhodagua pelas pontes e portas amorosas e ao meu terapeuta discreto que me ajudou a criar raizes firmes pra voar sem pirar em todos os convites que uma gestação aos 44 podem nos levar porque a nossa cultura acha isso e aquilo de engravidar quando bem se entende. Somos um mar de amor e gratidão daqui. Viva a potência da vida em meio ao caos! Bem-vinda, minha filha!

Uma graça, não?