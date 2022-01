Malvino Salvador e Kyra Gracie testam positivo para a Covid-19

04/01/2022 | 09:10



Infelizmente, a Covid-19 está com força total novamente. E diversos famosos acabaram contraindo a doença por conta das festas de fim de ano. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Malvino Salvador e sua mulher, Kyra Gracie, também estão contaminados.

Ainda de acordo com a jornalista, o casal esteve numa farmácia no Rio de Janeiro para fazer a testagem na última segunda-feira, dia 3. Lembrando que essa é a segunda vez que o ator é infectado com a doença. Em outubro de 2020, Malvino testou positivo pela primeira vez.

Procurada, a assessoria de imprensa do ator não respondeu até o momento da publicação desta matéria para dar detalhes do ocorrido. Mas, segundo amigos próximos disseram à Fábia Oliveira, o casal segue sem sintomas e em repouso em casa.