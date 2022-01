Morant brilha e Grizzlies derrotam os Nets em Nova York; Warriors vencem Heat

04/01/2022 | 09:00



Com um ótimo terceiro período, especialmente de Ja Morant, o Memphis Grizzlies venceu o Brooklyn Nets por 118 a 104, no ginásio Barclays Center, em Nova York, na rodada de segunda-feira da temporada regular da NBA. O armador, eleito o jogador da última semana da Conferência Oeste, foi o grande nome da partida, com 36 pontos (18 somente no terceiro quarto), seis rebotes e oito assistências.

Ainda pelos Grizzlies, Desmond Bane contribuiu com 29 pontos e oito rebotes e Brandon Clarke fez 16 pontos, com sete rebotes. O time visitante jogou sem seis atletas afastados pelos protocolos de covid-19 da NBA. Os Nets não tiveram nenhum desfalque por este motivo.

A equipe de Nova York chegou à quarta derrota seguida em casa. O time tem 10-9 no Barclays Center na temporada, enquanto que, fora dos seus domínios, são 13 vitórias e apenas três derrotas. O maior cestinha da NBA, Kevin Durant, fez 26 pontos, abaixo da média de 29,8 por jogo. James Harden agregou 19, com oito assistências.

Agora com 24 vitórias e 14 derrotas, os Grizzlies ficam cada vez mais consolidados na quarta posição do Oeste. Os Nets, com 23 triunfos em 35 partidas, estão na terceira posição no Leste.

Na Califórnia, em um equilibrado duelo, o Golden State Warriors derrotou em casa o Miami Heat por 115 a 108 e deu mais um passo à frente no Oeste. Com Stephen Curry desafinando nos chutes (tanto de média quanto de longa distância) e somando somente nove pontos no total, o time de San Francisco teve muito trabalho para dobrar o forte adversário e garantir a 29.ª vitória em 36 partidas.

Curry converteu apenas três arremessos de quadra em 17 executados (uma de 3 em 10) e fechou a sua noite com somente nove pontos, mas colaborou com 10 assistências. Para compensar, os Warriors tiveram a excelente performance de Jordan Poole, cestinha absoluto com 32 pontos. Andrew Wiggins registrou 22 pontos.

No time de Miami, cinco peças se sobressaíram. Jimmy Butler se lesionou no terceiro período e deixou o jogo, mas mesmo assim foi o melhor pontuador com 22, seguido por Caleb Martin (19 pontos e nove rebotes). Tyler Hero marcou 18 pontos, dois a mais que Kyle Lowry, que distribuiu 11 assistências. O turco Omer Yurtseven fez cinco, porém esteve bem demais no garrafão, pegando nada menos que 17 rebotes.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 133 x 113 Houston Rockets

Washington Wizards 124 x 121 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 104 x 118 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 102 x 98 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 106 x 115 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 104 x 115 Utah Jazz

Dallas Mavericks 103 x 89 Denver Nuggets

Golden State Warriors 115 x 108 Miami Heat

Portland Trail Blazers 136 x 131 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 104 x 122 Minnesota Timberwolves

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Memphis Grizzlies

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

New York Knicks x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings