Obituário - 04 de janeiro de 2022

04/01/2022 | 08:59



SANTO ANDRÉ

Edite Rocha dos Santos, 89. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia na Vila Renato, em São Paulo, Capital. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza do Carmo Rossi, 86. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Saline Manssur da Motta, 82. Natural de Américo de Campos (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Argélio Urra, 78. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joel Lacerda da Silva, 74. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Vilas Boas Cardoso, 71. Natural de Andradas (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 31. Jardim da Colina.

Carlos Roberto Martinelli, 68. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André

Pedro Ulive, 67. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ronaldo Aparecido Zeferino, 52. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Autônomo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Polyana Rosa Tomaz, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Marina, em Santo André. Autônoma. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria José Prior Bechelli, 87. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia na Vila Euclides. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Roberto Takeshi Uematsu, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Boqueira, em Santos (São Paulo). Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Olga Pittarelli, 92. Natural de Terra Roxa (Paraná). Residia no bairro Santa Maria. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Constantino Miquelof Filho, 70. Natural de Praia Grande (São Paulo). Residia no bairro Tupi. Dia 31. Cemitério das Lágrimas.

José Benedito Bovolon, 66. Natural de Itu (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Monteiro Oliveira, 81. Natural de Sanharo (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Gledison Souza Sena, 42. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.



M A U Á

Maria Marluce Contino, 75. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 31, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Minervina da Conceição, 78. Natural da Glória do Goitá (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 31, em Santo André. Cemitério São José.