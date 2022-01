Ramalhão confirma mais três reforços

Dérek Bittencourt



04/01/2022 | 08:40



O técnico Thiago Carpini ganhou mais três peças para o elenco do Santo André que disputará o Paulista da Série A-1. Ontem, a diretoria anunciou as chegadas do zagueiro Jorge Felipe, 33 anos, do lateral-direito Thiago Ennes, 25, e do meia Carlos Jatobá, 26. Eles se juntam aos demais atletas e hoje, inclusive, participam de bateria de exames no Hospital Brasil, enquanto na sexta-feira seguem viagem para Guararema, local da pré-temporada .

Jorge Felipe chega do futebol de Cingapura, onde defendeu o Lion City Sailors. Na carreira, soma experiências na Arábia Saudita, Portugal e Ucrânia, enquanto no Brasil vestiu as camisas de CSA-AL, Athletico-PR e outros. Thiago Ennes, por sua vez, foi titular do Remo-PA em 2021. Na região, já defendeu o São Bernardo FC, além de experiência em Portugal. Por fim, Jatobá defendeu o CRB-AL, passou por Brasil de Pelotas-RS, Atlético-GO e teve passagens por Portugal e Bulgária.