Ribeirão Pires abre contratação de professores temporários

Da Redação



04/01/2022 | 08:24



A Prefeitura de Ribeirão Pires disponibiliza até quinta-feira vagas de contratação pública temporária de professores para a rede municipal. Estão disponíveis oportunidades para professores A e B e para PDI (Professor de Desenvolvimento Infantil). Profissionais interessados deverão comparecer das 8h30 às 11h30 ou entre 13h30 e 16h30 na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I, localizada na Rua Ana Maria Rodriguez Fernandez de Lima, 170, no Jardim Itacolomy – inicialmente a ação deveria ser realizada na Secretaria de Educação, mas anteontem a administração pública da estância turística publicou a alteração.

Existem alguns requisitos estabelecidos para cada cargo que são necessários ser atendidos para participar do processo seletivo (entre eles, ser maior de 18 anos e estar em dia com as obrigações militares – no caso dos homens – e eleitorais). De acordo com nota da Prefeitura, “o contrato será firmado exclusivamente para atender demandas sazonais da rede municipal durante o ano letivo de 2022”.

No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar cópia e original do RG (documento de identidade); CPF; comprovante de residência; certidão de nascimento dos filhos menores de idade; documento de comprovação da habilitação conforme requisitos necessários para a inscrição pretendida; certificação em outros cursos (que renderão pontos extras); deixar e-mail para envio de informações sobre a seleção.

Os PDIs selecionados irão atuar em escolas de período integral. Já os aprovados para professor A terão área de atuação em classes de educação infantil, fundamental – 1º ao 5º anos, sala de recursos ou auxiliar de aluno de inclusão. Professor B tem área de atuação em aulas das disciplinas do fundamental II – 6º ao 9º anos, disciplinas de arte, inglês e educação física no fundamental I – 1º ao 5º anos –, educação infantil e sala de recursos. Os salários vão de R$ 1.881,40 a R$ 3.449,25

O edital de seleção foi publicado no dia 22 de dezembro, e o início das inscrições aconteceu ontem.

No próximo dia 12, a Secretaria de Educação divulgará relação final dos inscritos, que farão prova escrita dois dias depois, ou seja, na sexta-feira. Todas as informações sobre o processo de seleção constam no edital disponível no site da Prefeitura – www.ribeiraopires.sp.gov.br.