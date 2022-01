Trilhos do progresso

Do Diário do Grande ABC



É inegável que o Grande ABC quer o Metrô. Isso ficou claro em 2019, quando este Diário encabeçou campanha que movimentou a região por vários meses, ouvindo pessoas nas ruas, autoridades e lideranças regionais. Agora, no início de 2022, ocorre avanço significativo na questão. O governo de São Paulo assinou o contrato para a realização de estudos para a implantação da Linha 20-Rosa, que ligará a região ao bairro paulistano da Lapa.



O levantamento, que será feito por um consórcio de empresas, tem prazo de nove meses para ficar pronto. E irá mapear as melhores formas de exploração comercial e imobiliária ao longo do trajeto de 31 quilômetros da via, das estações e dos pátios de estacionamento de trens. Irá também relacionar os aspectos jurídicos e legais, incluindo os processos de desapropriação.



A assinatura é comemorada pelos prefeitos de Santo André e de São Bernardo, cidades em que serão erguidas estações. E deve ser festejada também pela população, pois trata-se de grande passo para que, finalmente, o Metrô possa sair do papel e tornar-se realidade.



Esse estudo, que recebe o nome de Financial Advisory, é uma espécie de bússola que direcionará os destinos da obra. É a partir dele que o governo do Estado poderá procurar investidores para tornar o processo de construção viável.



Os 2,8 milhões de moradores que vivem no Grande ABC merecem contar com o Metrô. É um dos sistemas de transporte mais modernos que existem e que trará benefícios à região como um todo e não apenas aos municípios que receberão terminais.



É fato que o Metrô torna mais rápidos os deslocamentos e oferece maior comodidade e praticidade aos usuários. Além disso, imóveis localizados no entorno das estações são valorizados, o acesso a universidades, hospitais e outros centros de saúde é facilitado. Sem contar que muitos moradores poderão deixar o carro em casa, gerando menos poluição do ar.