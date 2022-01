2022: novo recomeço para S.Caetano

Do Diário do Grande ABC



Ano de 2022 chega com muita esperança. Esperança de novos tempos. Esperança de Brasil melhor, de Brasil justo e onde a responsabilidade administrativa com a vida faça valer. São Caetano começa este 2022 dessa maneira: com responsabilidade administrativa. O retorno de nosso prefeito José Auricchio Junior como administrator para a nossa cidade traz muita alegria para mim, para toda a classe política, em especial do Grande ABC, e para a população de São Caetano.



Em Brasília, Auricchio mostrou para a sociedade são-caetanense a injustiça que havia sido feita. Auricchio volta com a responsabilidade de fazer quatro anos em três e marcar seu nome na história mais uma vez como o melhor prefeito que a cidade já teve. Eu não tenho dúvida disso.



Em seus primeiros atos administrativos já mostrou que faz política com responsabilidade. Todas as decisões do ponto de vista administrativo mostram responsabilidade com o ente público, permitindo-lhe fazer avaliação passo a passo de cada secretaria, de cada diretoria, de cada programa. E dessa maneira, na medida do necessário, reorganizar o seu governo de maneira ética, correta e transparente.



Esses dois últimos anos, anos de pandemia, foram muito difíceis para todos nós. Mas acredito que tempos melhores virão. Nosso prefeito já definiu em seu plano de governo estratégias para que São Caetano possa superar os tempos difíceis da pandemia e continue seguindo em frente. E nós continuaremos caminhando lado a lado ao prefeito Auricchio, trabalhando em prol da cidade e de seus projetos.



O ano de 2022 será do recomeço para São Caetano. Agora com políticas públicas voltadas para a recuperação econômica, focando no comércio de nossa cidade, e, para minha alegria, planejamento na luta contra o deficit educacional trazido pela pandemia, olhar sensível com os nossos alunos, que precisaram se adaptar a nova realidade com o ensino a distância.



A primeira medida será com o foco nos estudantes, mas a comunidade escolar não será esquecida. Continuaremos com o nosso trabalho na área da educação, pensando na comunidade escolar como um todo, seja rede municipal, privada e superior. Também seguiremos na área de direito das mulheres, dialogando e buscando avanços nas políticas públicas para esse grupo.



Política se faz com resiliência, lealdade, responsabilidade e projeto. Essas são características importantes que nosso prefeito traz, mostrando a responsabilidade administrativa com São Caetano e com sua população. Serão muitos projetos e planejamentos, marcando novo tempo para nossa cidade. Juntos somos mais fortes.



Pio Mielo é professor, vereador e vice-presidente da Câmara de São Caetano.



PALAVRA DO LEITOR

Hediondo

Um nobre leitor de São Caetano tende a restringir a opção de voto para seu presidente – de cara eliminando sem justificativa os outros da terceira via e acusando Lula de crimes que a pouco ou nada confiável Lava Jato não pôde comprovar (Candidatos, ontem). O leitor, poeta só de nome, pelo visto defende milícias, mamatas e mortes patrocinadas pelo governo negacionista e hediondo de Jair Messias Bolsonaro. Votei em Ciro e em Haddad nas últimas eleições e estou disposto a votar em quem tiver condições reais para tirar do poder quem mais dividiu, separou para poucos e fez tão mal ao País – e tão bem para sua família e claque minoritária. ‘Mito’ não passa de mera ficção. Jair, já era nem nunca foi. Péssimo deputado, horroroso presidente.

Ricardo Barreto

São Bernardo



Dodói!

Nosso amável presidente, cidadão do bem, honesto, agradável, eloquente, caridoso, equilibrado, carismático, solidário, inteligente, no primeiro dia de férias apareceu em jet ski acenando para o gado, que o reverenciava à beira da água. No segundo, dançava divertidamente funk – que péssimo gosto, mas que combina tão bem com ele – com molejo de dar inveja às chacretes do Chacrinha. Já no terceiro dia, festa. E assim sucederam-se os dias dele descansando, relaxando, enquanto a Bahia agonizava embaixo d’água. Mas, como nem só de festa é a vida, no primeiro dia útil do ano ele apareceu ‘dodói’. Tadinho! Que pena! O gado pediu para rezar por ele. Nem sei o que dizer. Grandessíssimo mentiroso, que só engana ainda uma meia dúzia de gente com venda nos olhos.

João Arcanjo de Lima

São Caetano



Não resolve!

O Piscinão Jaboticabal não resolverá os problemas de enchentes do Grande ABC. Doria deseja fazer o oposto. Ao se eleger governador, usou de álibi de que não era político, se vendeu como gestor que só queria o melhor para a cidade, mas, na verdade, é lobo em pele de cordeiro, político matreiro da pior espécie! Em suma, quando chegarem as próximas eleições, virá com o argumento de que o monotrilho não era viável e nos enfiará goela abaixo corredor de ônibus BRT, ultrapassado, mal executado e muito longe de atender às melhores técnicas para implantação de sistema de transporte complexo e de grande monta! Na verdade, a impressão é a de que estão procrastinando a questão do cancelamento do contrato com a VEM ABC – operadora do monotrilho –, pagando multa astronômica. O próprio Alckmin, ‘pai’ da Linha 18-Bronze, defendeu retomada do modal no Grande ABC e, recentemente, afirmou que o monotrilho ou sistema aéreo semelhante como o VLT tecnicamente são mais adequados, pois, além de se integrar com Metrô e CPTM com uma única passagem, tem a vantagem de trafegar em espaço aéreo sem interferências ou em local alagadiço, comprovadamente de fundo de vale.

Luiz Carlos Leoni

São Caetano



Agronegócio

Se hoje o Brasil tem ‘colchão’ de reservas cambiais da magnitude de US$ 365 bilhões é, literalmente, graças à pujança do nosso agronegócio, que há décadas vem acumulando superavit na balança comercial. E pela sua alta produtividade – uma das maiores do mundo – ainda proporciona a preço razoável os alimentos básicos da família brasileira. E para 2022 o crescimento da produção no campo será excepcional, com estimados 3,5% a 5%. Já o setor industrial, se crescer, será de no máximo 1%. A construção civil, que em 2021 cresceu 7,2%, em razão dos juros baixos para financiamento de imóveis, não tem boas perspectivas para este ano. Idem para o setor de serviços. E no consumo das famílias, apesar do Auxílio Brasil, de R$ 400, devemos lembrar que a reposição de empregos ocorre com achatamento de salários. Como diz o ex-presidente do BC Affonso Celso Pastore, ‘o baixo grau de previsibilidade e a queda da qualidade das instituições geram clima hostil’. Traduzindo: País que já teve Lula como presidente e agora tem Jair Bolsonaro, não pode dar certo em lugar algum.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)