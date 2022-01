Jornalista de São Bernardo é morta pelo marido na Bahia

Do Diário do Grande ABC



Um crime bárbaro assustou moradores do condomínio do bairro Xurupita, em Porto Seguro, na Bahia. Na noite de Réveillon, o engenheiro gaúcho Reges Amauri Krucinski, 43 anos, deu três tiros na cabeça da mulher, a jornalista Juliana de Freitas Alves Krucinski, 41, de São Bernardo. O casal morava havia pouco tempo na cidade do descobrimento, após deixar o Grande ABC. O homem foi preso em flagrante e confessou o crime, que, inclusive, teria sido cometido em frente à filha da mulher, que tem 10 anos. Eles teriam se mudado para o município baiano com para abrir pousada.

O delegado Marcus Vinicius disse ao G1 que o caso tratou-se de “um feminicídio claro, caracterizado. A Polícia Militar, inicialmente, recebeu informes de arma de fogo, e ao diligenciar nas imediações encontrou o autor ainda ensanguentado e com marcas evidentes desse crime”.

Em uma busca na casa do casal na cidade ao Sul da Bahia, foram encontrados uma pistola 380, um revólver 357, uma espingarda 12 e mais de 160 munições de diferentes calibres. O engenheiro, segundo informações, era praticante de tiro esportivo. “Incursões dentro da casa resultaram no encontro da arma que foi utilizada no crime. Esse autor era atirador, com armas registradas. Outras armas foram encontradas e apreendidas”, afirmou o delegado. Durante o interrogatório, na delegacia, Reges teria permanecido calado todo o tempo.

O autor do crime ainda teve um surto dentro da unidade prisional para onde foi levado (sede da Polícia Civil de Porto Seguro), bateu diversas vezes com a cabeça contra as grades e precisou ser atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo familiares de Juliana, o enterro seria realizado em São Bernardo assim que o corpo chegasse de Porto Seguro. Não houve confirmação do local da cerimônia.