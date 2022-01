Estiagem: governo do MS decretará amanhã estado de emergência

03/01/2022 | 18:28



O governo de Mato Grosso do Sul decretará situação de emergência por causa da falta de chuvas. Segundo o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a decisão será publicada no Diário Oficial de amanhã, 4. "Estamos com um volume de chuvas muito pequeno, o que traz grandes problemas em todo Estado", justificou em coletiva de imprensa, após reunião com representantes da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul) e a Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), conforme nota no site do governo sul-mato-grossense. A situação de emergência valerá nos 79 municípios.

O decreto permite que os produtores acionem seguros e renegociem dívidas com instituições financeiras. Azambuja deve se reunir com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ainda nesta segunda-feira para discutir o tema. Secretários da Agricultura do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também participarão do encontro.