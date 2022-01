Chuva de uma hora no 1º dia útil de 2022 mais uma vez castiga o Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



03/01/2022 | 15:37



A tempestade que mais uma vez castigou o Grande ABC nesta segunda-feira, primeiro dia útil de 2022, ocasionou alagamentos em diversos pontos da região. O temporal, de cerca de uma hora, começou por volta das 13h30, e deixou diversos pontos intensitáveis. Foram registrados 60 mm (milímetros) de chuva, segunda Prefeitura de Santo André. Já em Mauá, a Defesa Civil da cidade informou 36 mm.

O Departamento de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Santo André informa, por meio de nota, que a expectativa é a de que o verão, que teve início dia 23 de dezembro, seja atípico em quantidade e velocidade das chuvas, em relação aos anos anteriores. Para se ter ideia, dia 28 de dezembro, na última vez em que a região havia sido castigada pela chuva, em 30 minutos choveu 109 mm, quase metade do esperado para todo o mês de dezembro. "A gente está aqui no COI acompanhando o monitoramento dessa grave chuva que caiu na nossa cidade. Foram 109 milímetros de chuva em meia hora, o esperado para o mês todo de dezembro era 250 milímetros", explicou na época o prefeito andreense.

A Defesa Civil de Mauá registrou sete pontos de alagamento na cidade, dois deles intransitáveis, na Avenida Humbero Soares Sampaio, no Capuava, e na Castelo Branco, no Zaíra 2.

Avenida dos Estados

Trens deixaram de circular

Árvore pega fogo em contato com fio em curto-circuito na Catequese

A Prefeitura de Santo André informa que “foram registrados mais de seis pontos de alagamentos em vias de alta e média circulação, e não houve casos de deslizamentos. Alguns dos principais pontos foram na Avenida dos Estados, Avenida Industrial, vias do Centro da cidade, Praça 14 Bis e Avenida Santos Dumont com a Avenida Firestone. A Prefeitura de Santo André já iniciou rapidamente os trabalhos de limpeza e recuperação dos viários e equipamentos públicos atingidos, assim que as águas baixaram. A situação já está praticamente normalizada em toda cidade. O trabalho de assistência humanitária continua para atendimento a todas as famílias diretamente afetadas, contando com o apoio irrestrito do Fundo Social de Solidariedade”.



A orientação é de que a população evite o deslocamento caso não seja necessário e que os moradores das áreas de risco redobrem a atenção, sendo que a qualquer sinal de perigo saiam de suas casas e procurem um local seguro, e que não jogue lixo nas ruas, o que ocasiona a piora das enchentes. A população atingida deve solicitar o auxílio da Defesa Civil pelo 199.

A Prefeitura lançou no final de novembro o programa Operação Chuvas de Verão que traz um planejamento completo de contingência para o período de chuvas que vai de 1º de dezembro de 2021 a 15 de abril de 2022. O projeto traça protocolos para resposta rápida e integrada a emergências causadas por chuvas intensas no território andreense.

O plano municipal busca minimizar os impactos das chuvas para a população e foi formulado com base em uma extensa análise de cenários de risco, no monitoramento constante de dados meteorológicos, hidrológicos e geológicos, e na gestão inteligente de recursos, de forma articulada com a administração direta e indireta. O programa de minimização de impactos orienta o que deve ser feito e por quem em cada estágio dem emergência, visando a volta ao estágio de normalidade e minimizando desastres maiores. O foco principal é a prevenção, tanto de estrutura física das variadas regiões da cidade, como também da orientação para a comunidade, com o objetivo de prevenir situações mais graves.

Vale lembrar que está prevista a construção do Piscinão Jaboticabal que atenderá a região da Vila América. O financiamento para a obra já foi aprovado pelo CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e a obra terá início no primeiro semestre de 2022.

Santo André ainda realiza manutenções preventivas e corretivas nos dispositivos de drenagem (bocas de lobo, poços de visita de águas pluviais, comportas, grades de captação de águas pluviais, canaletas e escadas hidráulicas), bem como, em seus canais (córregos, rios, piscinões e microreservatórios), intensificando estas ações prévias ao período das precipitações. A freqüência de limpeza dos piscinões é determinada conforme vistoria técnica de drenagem e monitoramento através das câmeras, onde são verificadas as condições locais do momento. A freqüência de limpeza de bocas de lobo dá-se através do cronograma anual, aproximadamente a cada três meses as equipes de manutenção retornam a região/bairro. No entanto, nos pontos considerados inundáveis, a manutenção é intensificada no período chuvoso. Conforme as manutenções subsidiadas pelo cronograma preventivo anual são removidas aproximadamente 30 toneladas/mês de resíduos, entretanto, nos períodos chuvosos, esse volume poderá aumentar em torno de aproximadamente 20%, em decorrência do carreamento de resíduos/materiais trazidos pelas chuvas para dentro das bocas de lobo.

O município possui sete Reservatórios de Retenção de Águas Pluviais, que estão recebendo ampliação e investimentos. O total de gasto em 2021 com a manutenção dos mesmos foi de R$ 1,75 milhão.