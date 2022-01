São Caetano. Confraria Café da Praça. A lembrança de Juca Garcia.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/01/2022 | 05:58



Há cinco anos, o advogado Lázaro Tavares da Cunha, juiz de paz de São Caetano, nos enviou a fotografia que hoje publicamos. Junto com a foto, as informações:

Costumo passar na Praça Cardeal Arco Verde, a chamada Praça da Matriz, onde temos um grupo que denominamos "Confraria Café da Praça".

Lá nos encontramos por vezes de manhã e no final da tarde, isto diariamente, e ficamos jogando conversa fora, o que é salutar.

Rimos bastante. Falamos de política, futebol, notícias.

Vários confrades me disseram que conheciam e conhecem parentes do primeiro juiz da cidade, "Juca Garcia". Era 14 de janeiro de 2017. Uma foto foi tirada na época. Guardada esses anos todos, é agora identificada pelo Dr. Lázaro, após um contato telefônico.

Há cinco anos, Lazaro Tavares da Cunha foi nosso interlocutor na série sobre o centenário de criação do Distrito de São Caetano. Estivemos no Cartório do Registro Civil. Consultamos os primeiros livros de registros. Tiramos fotos dos funcionários e rememoramos a figura de José Mariano Garcia Júnior, o Juca Garcia da mensagem de 2017 do Dr. Lázaro.

E cinco anos se passaram. Houve quem partisse. Lembrança de Carmelo Conti e dos encontros que ele promovia dos amigos do Centro Acadêmico de São Caetano. A velha e

boa guarda são-caetanense não deixa a bola cair. Combinamos com o Dr. Lázaro que não esperaremos mais cinco anos para novos encontros. Eles precisam se repetir mais vezes nesta vida maravilhosa e passageira, como diz o nosso colaborador.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 4 de janeiro de 1972 – edição 1731

SANTO ANDRÉ – Engenheiro Roldão dos Santos Ferreira será o novo secretário municipal de Obras. Substituirá a Sebastião Di Lascio.

SÃO BERNARDO – Sai o resultado do I Concurso de Decoração Natalina: 1) Ford-Willys; 2) Bombas Hidráulicas Refaga; 3) Fontoura; 4) Rolls Royce; 5) Fris Moldu Car.

EM 4 DE JANEIRO DE...



1562 – Garcia Rodrigues toma posse do cargo de almotacel em São Paulo, o primeiro de que se tem notícia. Almotacel era o inspetor dos pesos e medidas que fixava o preço dos gêneros. Garcia Rodrigues foi um dos povoadores mais notáveis do seu tempo. Exerceu todos os cargos públicos. Viveu em Santo André da Borda do Campo, mudando-se para São Paulo depois da extinção da vila. Era analfabeto e assinava as atas em cruz.

Fonte: coluna Efemérides do Estadão.

1902 – Do Estadão Acervo: o Sr. Arthur Queiroz dos Santos, sócio da casa comercial Queiroz & Filho, passou ontem (3-1- 1902) pelo doloroso transe de perder seu filho Álvaro.

Féretro sai hoje da Rua Florêncio de Abreu.

NOTA – Artur de Queiroz é hoje nome de rua no bairro Casa Branca, em Santo André.

1921 – Acidente ferroviário no Alto da Serra: partido o eixo fixo da casa de máquinas do segundo plano. Passageiros obrigados a fazer a pé, e debaixo de chuva, longo caminho.

Grande atraso dos trens.

1992 – Diadema inaugura o primeiro camelódromo da cidade, à Praça Cardeal Mota, no Centro.

SANTOS DO DIA

Manuel Gonzáles Garcia (1877-1940). Bispo espanhol. Em 1918 fundou a instituição dos padres Missionários Eucarísticos e três anos depois a congregação religiosa das

Missionárias Eucarísticas de Nazaré.



ANGELA DE FOLIGNO (1248-1309). Considerada uma das primeiras místicas italianas, a mestra dos teólogos. Sua autobiografia é uma das mais preciosas obras católicas

produzidas na Idade Média

HOJE

Dia Nacional do Portador de Hemofilia.

Falecimentos

Sérgio Rosa

(São Bernardo, 1-1-1929 – São Paulo, 31-12-2021)

O contador e advogado Sérgio Rosa estudou no velho Grupo Escolar de São Bernardo. Foi atleta juvenil do Esporte Clube São Bernardo, o “Esporte”. E fez carreira profissional na Prefeitura, na área financeira, onde se aposentou.

Tornou-se um empreendedor. E até o fim da vida, com uma vitalidade impressionando, percorria as ruas da cidade, conversando com os amigos, indo à missa na Matriz da Boa

Viagem, contando histórias, várias das quais publicadas na página “Memória”, do Diário.

Entre os guardados de Sérgio Rosa, o álbum de fotografias da sua formatura em Santo André como técnico de contabilidade.

Filho de Lázaro Rosa e de Maria Alfredina Guazzelli, Sérgio Rosa partiu um dia antes de completar 92 anos, sendo sepultado no dia do seu aniversário no Cemitério de Vila

Euclides – que era outro ponto da cidade que sempre visitava. Sérgio Rosa era solteiro. Deixa a irmã, Dona Gina Rosa Gonçalves, e sobrinhos.



DOCUMENTO. A carteirinha do juvenil Sérgio Rosa em 1944: história de vida ligada a São Bernardo

Santo André

Manoel Onisio de Oliveira, 95. Natural de Catolés, Distrito de Abaíra (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zulmira Manoel de Figueiredo, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Maria Bessexto Borghi, 99. Natural de Tabatinga (São Paulo). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Elsa Bergamo Nicoletti, 93. Natural da Itália. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 30, em Santo André Jardim da Colina.

Roberto Takeshi Uematsu, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Boqueira, em Santos (São Paulo). Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

São Caetano

Orphelia Gadioli, 95. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Benedicto Kazumi Murayama, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Antonia Milaré Zandonadi, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Maria Minervina da Conceição, 78. Natural da Glória do Goitá (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 31, em Santo André. Cemitério São José.