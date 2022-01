Rede Globo define como o substituto de Louro José no Mais Você será revelado

03/01/2022 | 15:10



Não dá para negar que o Louro José era, e ainda é, a cara do Mais Você.

A morte de Tom Veiga, que interpretava o fantoche do personagem, aconteceu no dia primeiro de novembro de 2020 e foi um baque tanto para a equipe do programa quanto para o público.

Passado mais de um ano do acontecimento, parece que a Globo está com planos para definir um novo companheiro para Ana Maria Braga no programa. Segundo o Metrópoles, a identidade do novo boneco já está toda pronta, mas tudo está sendo mantido em sigilo por meio de um terno de confidencialidade.

A ideia é que o novo mascote seja apresentado ao público em maio deste ano, e o público irá ajudar a definir o novo nome do personagem, por meio de uma votação.

Procurada, a assessoria do Mais Você ainda não se pronunciou sobre o assunto.