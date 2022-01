Xamã é criticado na web por comentários preconceituosos e revela: Me arrependo

03/01/2022 | 15:10



O rapper Xamã, 32 anos de idade, foi detonado na web ao fazer um comentário considerado preconceituoso e desnecessário no perfil de uma pessoa que prefere ser chamada por pronomes neutros.

Morro de medo de ter um filho e e ele ter medo de conversar comigo sobre coisa da vida por ter medo, falava o comentário da pessoa em questão.

E, logo em seguida, o cantor respondeu:

Ninguém vai querer ter filho contigo, trem, ironizou o uso da linguagem neutra.

A postagem do artista, por sua vez, foi criticada pelos internautas, além de terem desenterrado alguns posts antigos que tinham tom preconceituoso.

E foi então que Xamã resolveu vir a público falar sobre o assunto no último domingo, dia 2.

Fui criado ouvindo várias falas homofóbicas e machistas, assim como todo cidadão de subúrbio. A falta de educação no Brasil gera isso. Tive, sim, falas homofóbicas e machistas no passado, me arrependo de cada uma delas. Com o tempo meu amadurecimento me fez perceber que todos precisamos de reeducação.

Não se permita pensar pequeno para sempre, quebre suas convicções ignorantes. Ame incondicionalmente, escreveu no Twitter.