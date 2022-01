Especial de Harry Potter comete gafe e usa foto de outra atriz para Emma Watson

03/01/2022 | 15:10



Nem o feitiço Obliviate vai fazer os fãs esquecerem da gafe da HBO Max! A tão aguardada reunião entre o elenco de Harry Potter rolou durante o especial de 20 anos da saga, lançado no último dia 1° de janeiro, no entanto, algo peculiar deixou os fãs com a pulga atrás da orelha. Em determinado momento, quando Emma Watson, a eterna Hermione Granger, relembrava o passado, a plataforma de streaming usou uma foto da atriz quando pequena, mas (pasmem!), era a Emma errada.

A menina usando orelhas do Mickey e tomando café da manhã na verdade é Emma Roberts, estrela de American Horror Story e Scream Queens. Pensa que acabou? Que nada! Em comunicado enviado para a revista Entertainment Weekly, os produtores do especial De Volta a Hogwarts confirmaram a teoria dos fãs e admitiram o erro.

Bem observado, fãs de Harry Potter! Vocês apontaram um erro da edição, de uma foto rotulada de forma errada. Uma nova versão estará no ar em breve, disseram.