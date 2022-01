Santos contrata zagueiro do América-MG e fará apresentação de reforços no domingo

03/01/2022 | 14:30



A direção do Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Eduardo Bauermann, que estava no América-MG. Ele e o meia Bruno Oliveira, da Caldense, que havia acertado seu contrato há alguns dias, são os dois primeiros reforços para a temporada 2022 e serão apresentados oficialmente na reapresentação do elenco marcada para o próximo domingo, no CT Rei Pelé, em Santos.

"Os dois atletas, com acordos assinados, realizam os exames médicos para assinarem os seus contratos de trabalho com o Clube santista. Bauermann, 25 anos, assina em definitivo por três anos e Bruno, 23 anos, vem por empréstimo até o final de 2022", explicou o Santos em um comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira em seu site e nas redes sociais.

Titular absoluto do América-MG em 2021, Eduardo Bauermann só não atuou em três partidas no Campeonato Brasileiro e foi substituído somente em uma delas. Ele anotou um gol na temporada, além de uma assistência.

O jogador também é conhecido pela disciplina em campo. Em 35 partidas no Brasileirão, recebeu apenas dois cartões amarelos. Formado pelo Internacional, Eduardo Bauermann passou por Náutico, Atlético Goianiense, Figueirense e Paraná, antes de chegar ao América-MG.

Na última temporada, Bruno Oliveira iniciou o ano defendendo a Caldense na campanha que rendeu a sexta colocação no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil, quando o time foi eliminado na primeira fase da competição.

Em maio, ele foi anunciado como reforço do Vitória. Pelo clube baiano foram 30 jogos, com dois gols e três assistências. O time de Salvador acabou rebaixado à Série C, terminando na 18.ª colocação com 40 pontos.