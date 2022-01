Supermercados paulistas têm queda de 9,55% nas vendas em 12 meses até novembro

03/01/2022 | 14:26



Os supermercados de São Paulo registraram queda de 9,55% nas vendas no período de 12 meses finalizado em novembro de 2021. O dado é do Índice de Vendas dos Supermercados (IVS), apurado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). O número já é dessazonalizado e deflacionado.

No conceito mesmas lojas, que considera apenas estabelecimentos que já estavam abertos há um ano, o faturamento real dos supermercados no Estado de São Paulo apresentou queda de 10,54% em novembro e de 10,30% no acumulado do ano.

Para a Apas, o resultado pode ser explicado pela influência da inflação no poder de compra das famílias e a redução no ritmo do consumo. Outra variável foi o impacto do nível de desemprego no montante de recursos financeiros disponíveis na economia.