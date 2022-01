Sabrina Sato e Duda Nagle passam réveillon separados e motivo divulgado pela assessoria é contraditório

03/01/2022 | 14:10



2022 mal começou e as fofocas já estão bombando! Ao que parece, Sabrina Sato e Duda Nagle não iniciaram o ano juntinhos - como se esperava. Isso porque, de acordo com Leo Dias, a apresentadora estava em um resort com a família na Bahia e o ator no Rio de Janeiro, levantando suspeitas de uma possível crise no casamento.

Procurada pelo colunista, a assessoria de Sato disse que os pombinhos passaram o réveillon separados por conta de trabalho, já que Duda teria gravações da novela Reis, da Record TV. Além disso, o pai de Zoe teria ficado gripado e, por isso, teria se isolado em casa. No entanto, logo em seguida, a assessoria da emissora negou a informação, dizendo que não houve gravações e que Nagle já teria terminado a sua participação na novela bíblica. Eita!