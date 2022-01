Fluminense contrata o zagueiro David Duarte, ex-Goiás: 'Ansioso para chegar logo'

03/01/2022 | 13:30



A diretoria do Fluminense anunciou nesta segunda-feira mais um reforço, o primeiro em 2022, para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro David Duarte, de 26 anos, que defendeu o Goiás no ano passado. Ele já havia sido aprovado nos exames médicos na última semana e estava aguardando o fim de seu contrato com o clube de Goiânia, no último dia 31, para assinar por quatro anos com o time carioca.

"Quando você recebe uma proposta do Fluminense não tem como não acompanhar tudo. Eu fiquei muito feliz, por ser um time de história e por saber que meu trabalho estava sendo visto. Fiquei feliz demais e estava ansioso para chegar logo", disse David Duarte em declarações publicadas no site oficial do clube das Laranjeiras.

O Fluminense, agora, possui 70% dos direitos econômicos do zagueiro. Os outros 30% permanecerão com o próprio David Duarte, que passa a ter a posse de seus direitos com o encerramento de seu vínculo no Goiás.

"Eu acredito que posso ajudar o Fluminense fazendo gols de cabeça e defendendo também, junto com o elenco que está aqui e os grandes jogadores que estão chegando... Estou muito feliz de participar desse projeto e estou louco para colocar a chuteira logo e já poder ajudar", afirmou.

O zagueiro era um desejo antigo da diretoria tricolor, que já havia tentado a sua contratação no ano passado. Na ocasião, o Fluminense ofereceu R$ 2,5 milhões, mas o Goiás recusou mesmo ciente de que o atleta teria o vínculo expirado ao final de 2021. Com sua permanência, o defensor acabou sendo um dos destaques na campanha que culminou no acesso do time goiano para a Série A. Com isso, a solução carioca foi contratar David Braz, que terminou a temporada como titular absoluto.

Além de David Duarte, o Fluminense já anunciou o volante Felipe Melo e o atacante Willian Bigode (ambos ex-Palmeiras) e o lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida (do Barcelona de Guayaquil, do Equador). E tem acertos encaminhados com o atacante Gérman Cano (ex-Vasco) e com o lateral-esquerdo Cristiano (do Sheriff, da Moldávia), além de esperar por uma resposta do meia Nathan, do Atlético-MG.