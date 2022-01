João Gomes é eleito um dos jovens mais promissores do Brasil pela Forbes

03/01/2022 | 13:10



João Gomes, de apenas 19 anos de idade, conquistou o país com o ritmo do piseiro e provou que idade é apenas um número ao ser eleito pela Forbes Under 30 como um dos jovens mais promissores do Brasil. A lista foi divulgada nas redes sociais da Forbes Brasil na última sexta-feira, dia 31.

Para o resultado, é reunido anualmente um time de jornalistas da própria revista com a colaboração de especialistas para apontar os brasileiros promissores de até 30 anos de idade. Entre os outros nomes selecionados pela publicação, estão o humorista Carlinhos Maia, o ex-BBB Gil do Vigor, a atleta Rebeca Andrade e a cantora Marina Sena.

O cantor, que agora faz parte de seleta lista, estourou em 2021 com as músicas Meu Pedaço do Pecado, Se for Amor e Eu Tenho a Senha. Hoje, conta com mais de sete milhões de ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify e quase três milhões de inscritos no canal do YouTube. O novo título apenas comprovou o tamanho do sucesso do pernambucano que atualmente se mantém no Top 50 Brasil do Spotify.