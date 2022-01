Vitor Kley termina namoro com Carolina Loureiro: Distância e trabalho nos venceram

03/01/2022 | 12:10



O ano começou diferente para Vitor Kley. Isso porque o cantor de 27 anos de idade anunciou na noite do último domingo, dia 2, o fim do namoro com a atriz portuguesa Carolina Loureiro.

O fato foi revelado no Instagram, quando o cantor falou:

A distância e o trabalho nos venceram. Desejo toda a luz do mundo a ti, tu sabe disso. Que teu caminho seja lindo! Carol, até uma próxima!.

Ela também colocou essa mensagem nas redes socias, pedindo respeito pelo momento difícil.

Lembrando que eles estavam juntos desde 2019.