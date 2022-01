Maiara e Maraisa prestam homenagem para Maurílio durante show

03/01/2022 | 12:11



Como você acompanhou, Maurílio acabou morrendo após um quadro de choque séptico e falência dos órgãos na última quarta-feira, dia 29, e diversos famosos foram até as redes sociais prestar uma homenagem para o músico.

Maiara e Maraisa por sua vez decidiram homenagem Luiza e Maurílio - dupla com quem o cantor fazia - cantando a música S de Saudade durante um show que realizaram durante uma passagem no Espírito Santo. Para quem não sabe, essa canção foi a que marcou a carreira da dupla em 2019, quando foi gravada com Zé Neto e Cristiano.

Além disso, durante uma reportagem do Domingo Espetacular foi apontado que uma dupla ainda não definiu o futuro de uma música intitulada Tô Solteiro, parceria inédita com Luiza e Maurílio. Os sertanejos deixaram claro que a canção será lançada apenas se Luiza e os familiares de Maurílio autorizarem a divulgação.

Essa decisão não é nossa. Vai partir da família, da Luiza, da Luana [esposa do cantor].

Agora resta saber se a família vai realmente autorizar.