Boninho posta spoiler do BBB 22 e colunista aponta Sammy Lee como participante

03/01/2022 | 12:11



No último domingo, dia 2, Boninho sacudiu a internet ao postar no Instagram um vídeo repleto de spoilers enigmáticos sobre o Big Brother Brasil 2022. Segundo informações de Léo Dias, do Metróóles, os participantes serão confinados no hotel a partir do dia 5 de janeiro e o reality começará no dia 17 do mesmo mês com a apresentação de Tadeu Schmidt. Já o Big Boss afirmou que a casa já está quase pronta e incitou a curiosidade do público quanto à identidade dos camarotes ao compartilhar a seguinte charada:

2022-22 que tem. Tem também bá, um país tem. Tem nome repetido, que tal Ro.Tem quem tenha duas letras no nome. Tem quem vai e vem. Tem mãe. Tem gente misturada.

A partir da publicação do diretor, os fãs do reality começaram a criar teorias e especular quem podem ser os participantes. Dentre os nomes mais citados estão Sammy Lee, influenciadora digital e esposa de Pyong Lee, ex-bbb 20; a cantora Inês Brasil e o cantor Lucas Lucco.

O colunista Leo Dias não ficou de fora da brincadeira e afirma ter desvendado as charadas e descoberto a identidade dos participantes. Segundo ele, os números representam a participação de 20 pessoas na casa, o que seria confirmado ao retirarmos o 22 de 2022. Ele não acredita que a palavra país corresponda à Inês Brasil e nomeia Julia Gama, Miss Brasil 2020, como uma hipótese mais provável. Para os nomes repetidos, aposta no ator Jonathan Azevedo e na cantora Naiara Azevedo. O Ro seria o influenciador Alvaro Xaro, que apesar de negar a participação, continua sendo uma celebridade que o público quer ver dentro da casa.

As duas letras no nome permanecem um mistério e os palpites são Mc Loma, Negra Li e Di Ferrero. A maior certeza é que Aline Campos, ex-Riscado, seria a pessoa que vai e vem, pois a modelo e atriz é amplamente conhecida pelo bordão em um comercial de cerveja: vai verão, vem verão. Por fim, afirmou que a mãe da edição seria Sammy Lee, pois ela já estaria de contrato assinado e pronta para entrar na casa.