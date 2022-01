Susto! Rapper PK fica desmaiado por muito tempo após vazamento de gás

03/01/2022 | 12:10



PK é conhecido por ser um dos grandes nomes do rap nacional e o músico foi até as suas redes sociais fazer um desabafo. O cantor de 24 anos de idade comentou sobre um incidente que sofreu na noite do último domingo, dia 2, e que o deixou bem assustado.

O rapper contou que um dos cilindros de CO2 usado em seu show começou a vazar dentro do ônibus onde ele estava com toda a sua equipe e por conta do vazamento deste gás, Pk acabou ficando desmaiado por um longo tempo.

Este ano eu quebrei o recorde. Em dois dias, já quase morri. CO2 vazou todo no meu quarto do ônibus. Estava desmaiado. Loucura. Eu ainda estava completamente desnorteado com tudo que aconteceu, mas graças a Deus recebi esse livramento, eu e toda a minha equipe.

O cantor deu mais detalhes após o ocorrido e revelou que ficou muito tempo desacordado porque estava em uma cabine fechada.

A gente estava viajando com quatro cilindros de CO2 que a gente estava usando nos shows, e um deles, que estava lacrado, começou a vazar dentro do bagageiro do ônibus. E o meu quarto, que estava fechado, é em cima do bagageiro. Começou a empestear o ônibus todo. O piloto poderia ter adormecido e ter acontecido uma tragédia maior. Fiquei desmaiado lá dentro até me tirarem. Eu fiquei muito tempo lá dentro.