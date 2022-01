Antes de participar do Encontro, Dudu Nobre descobre que está com Covid-19

03/01/2022 | 12:10



Dudu Nobre apareceu de forma online durante o Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta segunda-feira, dia 3, para anunciar que não estaria mais presente na atração. O cantor já havia postado diversas fotos em suas redes sociais chamando os fãs para assistirem a atração, mas acabou que nada deu certo.

O que ele não estava esperando é que antes mesmo de entrar para o Encontro, o sambista teve que fazer alguns testes nos bastidores da atração - cumprindo os protocolos de saúde - e acabou sabendo que estava positivado para a Covid-19.

- Eu estou tranquilão. No sábado eu já comecei a sentir meio estranho, cheguei a tomar um remédio, pensei que fosse gripe. Já me vacinei contra a gripe, já me vacinei contra a Covid. No domingo eu já marquei o exame, fiz o exame que deu negativo. E hoje acordamos, nos arrumamos, fomos buscar a Olívia, minha filha, que ia participar do programa. E, infelizmente, quando fizemos o teste, demorou o resultado. Eu fiquei sozinho na sala com a enfermeira e pensei: Ih gente, acho que complicou.

Apesar do susto, Dudu Nobre está bem e vai seguir com o isolamento social.