Obituário - 03 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/01/2022



Sérgio Rosa

(São Bernardo, 1-1-1929 – São Paulo, 31-12-2021)

O contador e advogado Sérgio Rosa estudou no velho Grupo Escolar de São Bernardo. Foi atleta juvenil do Esporte Clube São Bernardo, o “Esporte”. E fez carreira profissional na Prefeitura, na área financeira, onde se aposentou.

Tornou-se um empreendedor. E até o fim da vida, com uma vitalidade impressionando, percorria as ruas da cidade, conversando com os amigos, indo à missa na Matriz da Boa Viagem, contando histórias, várias das quais publicadas na página “Memória”, do Diário.

Entre os guardados de Sérgio Rosa, o álbum de fotografias da sua formatura como técnico de contabilidade em Santo André.

Filho de Lázaro Rosa e de Maria Alfredina Guazzelli, Sérgio Rosa partiu um dia antes de completar 92 anos, sendo sepultado no dia do seu aniversário no Cemitério de Vila Euclides – que era outro ponto da cidade que sempre visitava.

Sérgio Rosa era solteiro. Deixa a irmã, Dona Gina Rosa Gonçalves, e sobrinhos.



SANTO ANDRÉ

Maria Biude Evaristo, 95. Natural de Itobi (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sidinei Barella, 87. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hilda da Conceição Madeira, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Sebastiana Batista do Carmo Oliveira, 81. Natural de Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Furtado, 80. Natural de São Caetano. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Maria Mendes Feitoza da Silva, 76. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mair Stranguetto, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Jornaleiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edena Santos, 67. Natural de São Caetano. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Maria Eunice Santos Silva, 67. Natural de Flexeiras (Alagoas). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodnei Vicentini, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rita de Cássia Sá, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Maria da Silva, 44. Natural de Iati (Pernambuco). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Atendente. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Elsa Bergamo Nicoletti, 93. Natural da Itália. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 30, em Santo André Jardim da Colina.

Waldemar Domingos da Silva, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Therezinha Sanches Fávero, 83. Natural de Gália (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Flávio Antonio de Oliveira Barros, 67. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 30, em Diadema. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

José Visachi, 88. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Raquel dos Santos de Paula, 76. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Benedicto Kazumi Murayama, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Alves de Abreu, 73. Natural de Buique (Pernambuco). Residia na Vila Olinda, em Diadema. Dia 30. Memorial Phoenix.

Iraci Cortez, 70. Natural de Flórida Paulista. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Izidora Felipe, 68. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Juarez Francisco Rosa, 59. Natural de Capitão Andrade (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Aricelson Ferreira Santos, 56. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Sesaltina Sousa de Oliveira, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.