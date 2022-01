Cerca de 366,5 mil motoristas já voltaram do Litoral após feriado

Dérek Bittencourt



03/01/2022 | 08:12



O motorista que decidiu voltar mais cedo das cidades da Baixada Santista, ontem, se deu melhor com relação àqueles que aguardaram até o fim da tarde para pegar as estradas do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) e subir a serra. Isso porque, a partir das 18h, foi registrado congestionamento na Imigrantes mesmo com a Operação Subida da concessionária (2x8) implementado para auxiliar na fluidez do tráfego. O ápice do problema ocorreu por volta das 18h, quando 12 quilômetros de lentidão foram registrados.



Segundo a concessionária, desde terça-feira, foram contabilizados mais de 496,7 veículos que utilizaram o SAI rumo à Baixada Santista, enquanto até as 18h de ontem, 366,5 mil haviam trafegado no sentido contrário, em rota à Capital.



Com apenas duas pistas da Anchieta liberadas para descida rumo ao Litoral, a rodovia registrou congestionamento em diversos períodos do dia, Às 17h, por exemplo, a lentidão se estendia do km 38 ao km 50 (trecho de serra) por conta do excesso de veículos.

TOMBAMENTO

Por volta das 18h, a Ecovias informou o tombamento de um caminhão carregado com soja no km 253 da Cônego Domenico Rangoni, no sentido Capital, em Cubatão. A via teve duas das três faixas (além do acostamento) interditadas pelo veículo e, consequentemente, longas filas foram formadas por sete quilômetros com veículos vindos do Guarujá, de Bertioga e das praias do Litoral Norte. A liberação das pistas ocorreu às 20h50.