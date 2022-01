Atlético-MG vence de virada e Linense aplica a maior goleada do dia na Copinha

02/01/2022 | 23:03



O Linense foi a principal surpresa do primeiro dia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao golear o Andirá, do Acre, por 5 a 0 em Lins, na noite deste domingo. Ainda no estádio Gilberto, o Atlético-MG confirmou o favoritismo ao bater o Aliança-AL por 3 a 1.

O Linense não tomou conhecimento do Andirá, realizando uma partida perfeita, com direito a hat-trick de Patrique, uma das joias da equipe do interior de São Paulo. Os outros dois gols foram marcados por Gilberto, o último em uma linda cobrança de falta.

Um fato curioso chamou a atenção em Lins. Por ordem do técnico José Donizete de Lima, os jogadores do Linense entraram em campo com a camisa por dentro do calção, lembrando muito o perfil dos atletas do passado.

Fechando a noite, o Atlético-MG eve um problema de última hora, perdendo seis jogadores por conta da covid-19 momentos antes do embate. Desfalcado, o time mineiro sofreu, mas venceu os alagoanos do Aliança por 3 a 1, de virada.

Zanette abriu o placar para o Aliança, que não conseguiu se transformar em zebra e viu o Atlético virar com gols de Guilherme Santos e Rubens, duas vezes. A dupla deve aparecer no elenco principal do clube mineiro ao longo da temporada.