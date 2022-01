Reportagem rende parceria para piloto de São Caetano

Dérek Bittencourt



02/01/2022 | 22:21



Há uma semana, reportagem do Diário trouxe a história da piloto são-caetanense Lu Klai, que no dia 23 disputará as Mil Milhas Chevrolet Absoluta, em Interlagos, a bordo de seu Volkswagen Voyage junto das companheiras Renata Camargo e Fernanda Aniceto, pela M.I Motors Performance. E no mesmo dia da publicação, uma agência de São Caetano entrou em contato com ela para fechar uma parceria, que foi firmada na segunda-feira, para agenciá-la e captar patrocínios.

“Leio o Diário há muitos anos. Estamos com um projeto de investimentos fora das redes sociais para 2022. Li a entrevista da Lu Klai e pensei: arrumei onde apostarmos”, contou Kleber Santana, sócio da Âgência KMC. “Pela matéria e foto, pensei: ‘Essa moça parece ser determinada e bem simpática’. E estava certo. Foi sinergia imediata e um início de parceria que certamente será um sucesso”, emendou.