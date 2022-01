Pinotti. Atílio Zoboli. Padre Pedro Celotto. Artur Corradi. Tarciso Barbosa.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/01/2022 | 04:45



Aos 90 anos, Marotti abre o baú de recordações e faz um passeio pela história local. Separa fotos. Identifica personagens. E conta histórias.

Alfredo Sabatini é o patrono do Alameda Glória. Doador do terreno onde está a sede do clube, na Vila Duzzi. Sempre prestigiou as festas juninas do clube, fazendo um único pedido: que vivesse mais um ano – pedido renovado no ano seguinte.

Edgardes Zoboli Sabatini dá prosseguimento à tradição familiar junto ao Alameda.

Com o terreno recebido de Alfredinho Sabatini, passou-se um livro de ouro, com o qual se arrecadou dinheiro para a construção da sede.

A inauguração da sede data de 7 de abril de 1956 e o Alameda logo se destacaria pelas quadrilhas juninas que organizava – e que mantém até hoje.

Em 3 de janeiro...