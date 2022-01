Anchieta segue com lentidão na descida da serra

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



02/01/2022 | 20:57



A rodovia dos Imigrantes segue congestionada no trecho de baixada, do km 70 ao km 62, sentido São Paulo. As faixas da rodovia Cônego Domênico Rangoni já estão liberadas para o tráfego de veículos. O tráfego está bom em ambos os sentidos. A via estava congestionada em direção à Capital, do km 263 ao km 265, por conta de tombamento de veículo. As informações são da concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes

O SAI está em Operação Subida 2X8. A descida em direção ao Litoral é realizada somente pela pista sul da Rodovia Anchieta. Devido a isso, a Interligação do Planalto está bloqueada, da Anchieta à Imigrantes, sentido Litoral. Já a subida é feita pelas pistas sul e norte da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta.

Feriado de Ano Novo

Desde às 0h de terça-feira (28) até por volta das 18h deste domingo (02), mais de 496,7 mil veículos haviam descido o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de 366,5 mil veículos. Entre o período das 17h e 18h, desceram mais de 2 mil veículos e subiram mais de 7,1 mil veículos na rodovia.