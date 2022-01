'BBB 22': Boninho compartilha spoilers e aumenta curiosidade dos fãs

02/01/2022 | 17:38



Como ocorre antes de cada edição do Big Brother Brasil, o público começa a especular sobre quem serão as pessoas a ficarem confinadas na casa vigiada. Para despertar ainda mais a curiosidade dos fãs do reality show, Boninho deu alguns spoilers acerca dos participantes do BBB 22, que estreia em 17 de janeiro.

Em publicação nas redes sociais feita neste domingo, 2, o diretor de TV compartilhou um vídeo em que aparece no cenário do programa e avisou, na legenda, que "tudo" estava ali.

"Atenção, preste bem atenção!! Tá tudo aí, como prometido. Tem número, tem letra, tem spoiler", escreveu. No sábado, ele havia dito nos stories que daria spoilers da atração.

O vídeo traz alguns enigmas, como o número 22 e as frases "Um país tem", "Tem nome repetido" e "Tem que tem duas letras no nome". Segundo Boninho, há participante que é mãe e vai ter "gente misturada".

No Twitter, as pessoas começaram a dar palpites sobre quem seriam os participantes. O público acredita que Inês Brasil será uma deles, pois "tem país" no nome dela.

Uma internauta considerou que as dicas fazem referência apenas ao estilo do jogo.